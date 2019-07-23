Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüstem Karagöz idaresindeki 38 RN 694 plakalı panelvan, Yenice Mahallesi yol ayrımında Hanifi Kökçek'in kullandığı 46 D 7203 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Hökkeş, Utku Talha, Perihan ve Alperen Kökçek ile Sebile ve Şeyma Dernek, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-300 kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.