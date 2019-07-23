Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Kızıyla birlikte sitenin 12. katında yaşayan ve uzun zamandır Alzheimer olduğu öğrenilen Nazan I. (78), sık sık ailesine intihar edeceğini söylüyordu. Ailesi yaşlı kadının intihar etmemesi için evin içindeki kapıları genelde kilitli tutarak tedbir alıyordu. Yaşlı kadın, evin içinde dolaşırken torunlarının açık bıraktığı bilgisayar odasının kapısını fark etti. Hemen odaya giren Nazan I., odadan aldığı bir sandalye ile balkona gitti. Sandalyenin üzerine çıkan yaşlı kadın buradan kendini aşağıya bıraktı.

Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.