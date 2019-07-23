Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculuk yapmasını kendi penceresinden şöyle açıklayan Taylan Çatık “Benim için tek bir karakter veya kişi olmak biraz sıkıcı gelebiliyor. Her zaman farklı bir insan olmak, farklı bir karaktere sahip olmak, farklı düşünce yapısına sahip olmak nasıl merak ederim ve günlük hayatımda bunu deneyimlemek için farklı karakterlere bürünüp tanıdığım veya tanımadığım insanlara bunları oynayarak sonuçlarını görmek isterim. Bu oldukça da eğlenceli bir şey ve belkide maske koleksiyonu yapmam ve maskelere olan sevgim bu yüzdendir. Aldığım oyunculuk eğitimi bana gösterdi ki tiyatral ve oyun anlamında gelişimin de bilim gibi sonu olmadığını gördüm ve bu alanda daha çok bilgi edinmek isteği uyandırıyor ayrıca beni içine çekiyor” dedi. Jason Mamoa’ ye benzerliği yüzünden insanların birçok kez onun oynadığı karakterlerle seslendiğini de ifade eden Taylan Çatık, Eylül ayında senaryosunu Mustafa Miraç Kaya’nın yazdığı “Gönül Hancım” isimli sinema filmi içinde şimdiden el sıkıştı. Amerikalı aktör Jason Mamoa’ya olan benzerliğinin faydalarından oyunculuğa sinemayla başlayarak yararlanıyor.