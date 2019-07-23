Türkiye’nin hububat ambarı olan Sivas’ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Yaz başında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yağmurun istenilen seviyede yağmaması rekoltede beklenilenin aksine üreticinin yüzünü güldürmedi. Buğday üreticileri yağmurların beraberinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bekledikleri rekoltede ürün alamadıklarını ifade ettiler. Havadan da görüntülenen buğday hasadının Sivas ve çevresinde bir ay sürmesi bekleniyor.
Buğday hasadı yüz güldürmedi
23.07.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçer döverler buğday tarlalarına girdi.
Etiketler : Buğday,
639050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639050.aspx
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