Giresun merkeze bağlı Boztekke köyünde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Sadık Şenel’e ait olduğu tespit edilen ceset parçaları bulunmuştu. Jandarma cinayet şüphesiyle cesedin bulunduğu fındıklığın sahibi, oğulları ve gelinlerini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Fındıklığın sahibi anne F.Ş oğulları Y.Ş, A.Ş ve gelinleri A.Ş. ile N.Ş savcılık tarafından yapılan sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüpheliden anne F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğulları A.Ş, Y.Ş. ve gelinleri A.Ş. ile N.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Giresun’da bulunan parçalanmış cesetle ilgili 1 kişi tutuklandı
23.07.2019 - 22:32 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da bulunan parçalanmış ceset parçalarına ilişkin jandarma tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aynı aileden 5 kişiden biri tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,
639108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639108.aspx
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