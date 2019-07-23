Edinilen bilgiye göre, Sargın köyünde daha önceden arasında husumet olan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve tüfekli kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kişi kafasından yaralanırken, E.Ş. (16) de tüfekle açılan ateşle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekle yaralanan Emine Şahin Gercüş devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine Sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı
23.07.2019 - 23:26 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan tüfekli kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gercüş,
639120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639120.aspx
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