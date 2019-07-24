Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Belediyesi, kurban yakalama timi oluşturdu. Altı silahlı, bir atlı, iki ATV motorlu, bir de drone kullanıcısı olmak üzere 10 kişiden oluşan ekip, âdeta futbolcular gibi her gün iki idman yapıyor. Önce koşarak ısınan ekip, ardından kültür fizik hareketleri, kement atma, uyuşturucu iğne atışı talimi, ATV’ye ve ata binme, drone uçurma gibi eğitimler alıyor. Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir “Vatandaşlarımız kurbanlıklar kaçtığında ‘Alo 153’ numaralı hattımızı arasınlar. Ekiplerimiz hemen oraya yönlendirilecek” diyor.