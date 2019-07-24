Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlıkların fiyatlarının geçen yıla göre arttığını söyleyen satıcılar bu yıl kurban fiyatlarının yem ile arpa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Geçen yıl 750- 800 TL olan küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 900 ile 2 bin TL arasında satılıyor. Büyük baş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. 