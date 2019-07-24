Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarında alıcılarını bekleyen kurbanlıkların fiyatlarının geçen yıla göre arttığını söyleyen satıcılar bu yıl kurban fiyatlarının yem ile arpa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Geçen yıl 750- 800 TL olan küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 900 ile 2 bin TL arasında satılıyor. Büyük baş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.
Adıyaman’da kurbanlık satışları başladı
24.07.2019 - 10:41 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman’da kurbanlık hayvan satışları başladı.
Etiketler : Adıyaman,
639210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639210.aspx
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