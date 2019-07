Türkiye Gazetesi

Küresel ısınma bu kez Sapanca’da masaya yatırıldı. Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) “İklim Ekonomisi” projesi kapsamında Birleşik Metal-İş ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KETEV) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Düzce’deki sel felaketi damgasını vurdu.

Son dönemde dünyada ve Türkiye’de meydana gelen sel ve benzeri doğal felaketlerde iklim değişikliği etkisinin olduğunu belirten konuşmacılar iklim değişikliğinin önlenmesi için enerji politikalarının yenilenebilir kaynaklara yönelmesi gerektiği savundular.



“İklim Değişikliği, Enerji Dönüşümüne Sendikaların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bakışı” başlıklı toplantıda söz alan Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, iklim değişikliğinin doğal dengeyi sarstığına dikkat çekerek, “Biz gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Bunun için iklim değişikliğini önlemek için daha çok çaba göstermeliyiz” dedi.



Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu ekonomi gazetecilerinin iklim değişikliği ve sürdürebilir enerjiye yönelik çalışmalarını çok önemsediklerini belirterek iklim değişikliğinin çok önemli bir sosyal yara olduğunu belirtti.



Serdaroğlu iklim değişikliği ile mücadeleyi sendika olarak çok önemsediklerini vurguladı ve “Bu konuda sendika olarak bir eylem planı hazırladık. Bu çalışmayı da bu plan doğrultusunda ele alıyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız. Dün Düzce’de sel oldu. Yarın nerede ne olacağını bilmiyoruz. İklim değişikliği doğru enerji politikaları ile önlenir. Biz bu yüzden yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.



Toplantının moderatörlüğünü yapan EGD Başkanı Celal Toprak ise, Düzce’de yaşanan sel felaketine değindi. “Doğa adeta bizi uyarıyor” diyen Celal Toprak ayrıca, “İklim Değişikliği Projesi” kapsamında bugüne kadar 30’a yakın bilimsel farkındalık toplantısı yapıldığını belirterek, “toplumsal bilinci artırmalıyız. İklim değişikliği Düzce’de başka yerlerde bize dokunuyor. O bize dokunmadan bizin iklim değişikliğine başta enerji politikaları olmak üzere her türlü önlemi alarak dokunmamız gerekiyor” dedi.



Ekonomi gazetecileri ne diyor?

Toplantıya katılan ekonomi gazetecileri iklim ekonomisi, yenilebilir enerji ve küresel ısınma konularında fikirlerini paylaştılar. Yenilenebilir enerji konusunda çelişki yaşamanın bilgisizlikten kaynaklandığını söyleyen gazeteci Çetin Ünsalan, bu konunun işçi, işveren toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkat çekti.



“Gazeteci olarak üzerimize düşen çok şey var” diyen Serpin Alparslan ise karbon ayak izinden söz etti. Karbon ayak izinin mutlaka uygulanması gerektiğine değinen Serpin Alparslan, çinko eksikliği nedeniyle her yıl 100 bin, demir eksikliği nedeniyle ise her yıl 200 bin çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.



Dünya yaşanan iklim değişikliklerine ilişkin bilgiler veren gazeteci Ahmet Coşkunaydın ise; çevre sorunun ulusal değil, uluslararası bir sorun olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen sorunun bireysel olarak algılandığını ifade etti.



Bisikletçiler Derneği’nin bir araştırmasından söz eden gazeteci Murat Gülderen ise, vatandaşların yüzde 50’sinden fazlasının çalıştığı iş yerine 3-5 km mesafede oturduğunu kaydederek, “İnsanlar işlerine bisiklet ile gitseler muhteşem bir yakıt tasarrufu sağlanabilir. Bisiklet yollarının geliştirilmesine ihtiyaç var” dedi.



İklimi etkileyen etkenlerin iyi tespit edilmesi gerektiğini kaydeden gazeteci Mehmet Ali Doğan ise; “bizi tüketime sürükleyenleri ortadan kaldıralım. Görmediğimiz zaman zaten tüketmeyeceğiz” dedi.



Yenilenebilir enerjiye destek platformu kurulsun



Toplantıda söz alan gazeteciler ve sendikacıların yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için görüş birliğine vardılar. Gazeteci Çetin Ünsalan ve KETEV Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Aykanat’ın önerisi ile Yenilenebilir Enerjiye Destek Platformu kurulması için çalışma yapılması kararı alındı. Bu önerinin Küresel Isınma Kurultayı Komitesine’ne götürülmesi istendi.