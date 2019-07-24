Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'nun denizden daha çok yararlanması, ekonomik-sosyal, turizm ve istihdama yönelik yatırımlara açılması için çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port Konteyner Limanı’nın projelerinin hazırlanması ve kredi görüşmeleri öncesinde Ünye Limanı’nı inceledi.

Ünye Port’a büyük önem verdiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, Ünye Konteynır Limanı'nın çok önemli ve stratejik bir alanda bulunduğunu vurguladı. Güler, “Ünye Port, Karadeniz’in belki de Türkiye’nin en önemli limanlarından birisi olacak. Bu liman Akdeniz-Karadeniz yolunun çıkış noktası. Akdeniz’in bütün ürünleri Ege’yi dolaşmadan Ünye’den denize çıkacak. Buradan Rusya’ya, Ukrayna’ya, Romanya’ya gidecek. Diğer taraftan Karadeniz’in bütün malları Mersin’den Akdeniz’e inecek. İki uçtan birinde Ordu diğerinde Mersin olacak” dedi.

Limanın proje aşamasında olduğunu belirten Başkan Güler, “Ünye Port halen proje aşamasında. Uzmanlardan teknik ve finansman olarak çok geniş kapsamlı brifing aldık. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda yerinde tespit yapıyoruz. En uç noktadayız. Fenerin olduğu kayalık bölgedeyiz. Buradan sonrada ikinci kolu uzatılacak. O zaman Türkiye çok önemli bir limana kavuşacak. Bu da Ünye’nin, Ordu’nun, Karadeniz’in hatta Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına büyük bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.