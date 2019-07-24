Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Almus ilçesinde bulunan Ormanevleri Mevkiinde araçtan havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı. İhbarla birlikte hemen harekete eden ekipler şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve tabancalara ait 52 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Araçtan ateş açtılar, jandarmaya yakalandılar
24.07.2019 - 15:04 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Ormanevleri mevkiinde araçlarından silahla ateş açan şüpheliler jandarma tarafından yakalanırken, 2 silaha el konuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tokat,Almus,jandarma,ateş,
639286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639286.aspx
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