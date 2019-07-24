Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Almus ilçesinde bulunan Ormanevleri Mevkiinde araçtan havaya silahla ateş edildiği ihbarı aldı. İhbarla birlikte hemen harekete eden ekipler şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve tabancalara ait 52 adet 9 mm fişek ele geçirdi. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.