Kaza Merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı. Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi
24.07.2019 - 15:58 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı.
Etiketler : Bursa,kaza,
639298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639298.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER