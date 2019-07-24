Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman’da iki farklı ikamete düzenlenen operasyon sonucunda toplam 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.