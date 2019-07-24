Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle çıkan kıymalı makarna yemeğini yiyen çeşitli birimlerde çalışan hastane personeli, kusma, ishal ve mide bunaltısı şikayetiyle acil servise gitti. Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.