Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karaman-Konya karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan Karaman istikametine giden Abdullah Özbey yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu 112 Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Abdullah Özbey, yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Abdullah Özbey, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazadan sonra savrulan tankerlerdeki süt yola döküldü. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan şehirlerarası yolun tek şeridi, süt tankerinin olay yerinden kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.