Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İdlib’e bağlı Eriha beldesi Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi.