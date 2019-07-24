Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İdlib’e bağlı Eriha beldesi Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi. 

 