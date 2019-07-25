Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: 
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
İstanbul: Parçalı bulutlu 29 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Parçalı bulutlu 30 
Adana: Az bulutlu ve açık 33 
Antalya: Az bulutlu ve açık 34 
Samsun: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor) 25 
Erzurum: Parçalı bulutlu 26 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 