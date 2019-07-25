Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında Kışla Caddesi'nden geçen bir otomobilden kahvehaneye doğru açılan ateş sonucunda kahvehanenin dış bölümünde oturan M.U., N.K. ve P.D. yaralandı. İki otomobil de açılan ateş sonucu hasar gördü. Vatandaşlar tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen N.K. ve P.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin peşine düştü.

Saldırının gerçekleştirildiği yerin ise 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekildiği alan olması dikkat çekti. Duvarlarda hala filmden kalma Arapça yazıların bulunması dikkat çekti. Filmin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesi, Mersin ve Adana'da yapılmış, filmin oyuncu kadrosunda ise Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar, Erkan Sever, Zafer Diper ve Umut Karadağ gibi isimler yer almıştı. Filmde Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının Filistin'e gitmesi konu edilmişti.