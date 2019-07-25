Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çiftlik Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda ceviz ağacına asılı şahıs gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince ağaçtan indirilen şahsın üzerine yapılan incelemede intihar eden şahsın Adem Kavşut (37) olduğu belirlendi. Yöneticilik yaptığı sitedeki işinden ayrıldıktan sonra bulalıma girdiği iddia edilen Kavşut'un 2 çocuğu ve eşine mektup yazdıktan sonra kendisini astığı öğrenildi. Kavşut'un cesedi yapılan inceleme sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.