Türkiye-Azerbaycan hattına yoğun ilgi Türk Hava Yolları yöneticilerini memnun etti. 2018 yılında Türkiye- Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, 2019 yılının ilk altı ayında ise 236 bin 100 yolcu taşıdı. Azerbaycan hükumetinin 1 Eylül 2019 itibarı ile Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracağını açıklamasının Türk Hava Yolları’nın Azerbaycan uçuşlarına olumlu anlamda yansıyacağı düşünülüyor.
THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
25.07.2019 - 18:32 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.
Etiketler : THY,
639553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639553.aspx
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