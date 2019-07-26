Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 650 bin mükerrer bandrollü ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede mükerrer bandrollü olan ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron satışı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramada 950 bin mükerrer bandrollü, 700 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.