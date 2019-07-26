Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana-Mersin otoyolu üzerindeki batı gişelerinde uygulama yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 AC 4262 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke bulundu.
Olayla ilgili araçtaki F.B. ve M.A.B. gözaltına alındı.
Otomobil motorunda tarihi eser kaçakçılığı
26.07.2019 - 10:31 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da bir otomobilin motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Adana-Mersin otoyolu üzerindeki batı gişelerinde uygulama yaptı. Polis, durumundan şüphelendiği 35 AC 4262 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmında 4 adet farklı boyutlarda taş, 1 adet heykelcik, 33 adet tespih boncuğu ve 2 adet imame ile 233 adet sikke bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : otomobil,motor,tarihi eser,story_,
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