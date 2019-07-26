Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. İlçe kırsalındaki Damlacık Mahallesi'nde, 3 aylık Reyhan'ı emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.