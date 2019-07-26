Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, il genelinde ev tüplerine LPG dolduran akaryakıt istasyonlarını takibe aldı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, istasyonlarında yapılan aramalarda LPG doldurulmuş çok sayıda tüp ve tüplere LPG doldurmaya yarayan aparatlar ele geçirdiler. Tüplere ve aparatlara el konulurken, haksız kazanç elde eden istasyon sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.