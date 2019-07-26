Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Ordu Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevda Ara'nın kullandığı 52 EJ 976 plakalı minibüs ile Adil Yenigün idaresindeki 61 S 0909 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza sonrası minibüs yaklaşık 50 metre sürüklenirken, minibüs sürücüsü Sevda Ara ve kızı Elif Uyur ile Barış Altay olay yerinde, yaralı olan Şimay Yanık da hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerden sürücü Barış Altay, Fatsa Orta Büyük Camii’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası hayatını kaybeden anne Sevda Ara ve 8 yaşındaki kızı Elif Uyur ise Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde birlikte son yolculuklarına uğurlandı.

Anne-kız için, Kayatepe Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden anne ve kızı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

"ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN HALI YIKIYORDU"

Öte yandan, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne Sevda Ara’nın, ikiz çocuklarının yaşamını sürdürmek için halı yıkama üzerine iş yeri açtığı bilgisine ulaşıldı. Çocuklarının geleceği için halı yıkayan anne Ara’nın, çevredekiler tarafından sevilmesi de herkesi hüzne boğdu.

İKİZLERDEN BİRİ HALEN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kaza sonrası ağır yaralanan ikizlerden Yusuf Uyur’un Fatsa Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yusuf’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.