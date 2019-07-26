Akşam saatlerine doğru meydana gelen kazada 17 TS 044 plakalı araç, Çan karayolu 10. kilometrede karşı şeritten gelen 17 AS 559 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, 2 kişi araca sıkıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araç kesilerek sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar, bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı
26.07.2019 - 18:49 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Çanakkale,
639780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639780.aspx
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