Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi henüz çıkmadı.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öne süren bir kişi, biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İsmi açıklanmayan 8 çocuklu adam, evine giren hırsızın bileti ve bazı fotoğrafları çaldığını öne sürdü.

Başvuruda bulunan kişi, biletin arkasında adı soyadı ve imzasının bulunduğunu söyledi. Başvuru üzerine, başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi'ne sorduğu, kurumun "Ödenmedi" cevabını verdiği de gelen bilgiler arasında.