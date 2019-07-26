Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray, Konaklı ve Payallar Mahallesi'ndeki adreslere düzenlenen baskınlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Aydın D. (33) ile Veysel D. (26), Bilal Habeş P. (27) Mehmet B. (29) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aydın D. ile Bilal Habeş P. mahkemece tutuklandı, Veysel D. ile Mehmet B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.