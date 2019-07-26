Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi yüreklere su serpti.

Yangın bugün Tuzburgazı mahallesi sazlık alanlarda meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen ve sazlıklarda başlayan yangın rüzgarın etkisi ve çevredeki her şeyin yanmaya müsait olması nedeniyle kısa sürede sazlık alandan çıkarak zeytinliğe sıçradı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanlığı’na ait ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Her tarafın duman altında kaldığı yangın zeytinlik alanın hemen arkasında bulunan Milli Park sınırları içerisinde kalan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çevre sakinleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşıp alevlere müdahale ederek yangını söndüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

Tuzburgazı Muhtarı Mutlu Akıllı “Sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile zeytinlik alana sıçradı. Zeytinlik alanın hemen arkası Dilek Yarımadası Milli Parkı. Müdahale edilebilecek çok yer yoktu. Ekipleri kısa sürede müdahale ederek olası bir faciayı önlediler” diyerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.