Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mahmut Bay kontrolündeki 06 FH 1654 plakalı otomobil ile Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden biri ters döndü. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İçerisinde sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’de trafik kazası: 5 yaralı
26.07.2019 - 20:54 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mahmut Bay kontrolündeki 06 FH 1654 plakalı otomobil ile Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden biri ters döndü. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İçerisinde sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizli,
639800 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639800.aspx
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