Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşaklar arası bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak sağlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde devam eden onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometreleri arasında İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kaynaşlı Otoyol girişi trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı Bolu-Düzce Yolunun 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Manisa-Denizli yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 0-20. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bandırma Ayr-Aksakal-Susurluk yolunun 17-19. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Mut-Silifke yolunun 11-13. kilometrelerindeki Beşçatal mevkide yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.