Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece 04.00 sıralarında Başiskele Camidüzü Mahallesi küme evler mevkinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Şerafettin Erkan’a ait olan prefabrike ev, elektrik tesisatının tutuşması sonucu hızla yanmaya başladı. Evde dumanı fark eden Erkan ve 2 çocuğu son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, hızla büyüyen alevler evin tamamını sardı. Erkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.