Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da şoförlük yaparak geçimini sağlayan Yadigâr Kepçe (50), geçtiğimiz yıl polis denetiminde durduruldu. Kepçe’nin ehliyet sorgulamasında “Görme engelli” olduğu görüldü. Bunun üzerine ehliyetine el konuldu. Olayı çözemeyen Kepçe, evde bulduğu raporlar ile şoke oldu. Polis memurunun dediği doğru çıkmıştı. Bulduğu evraklardan birinde kendisine yüzde 90 görme engelli raporu verildiğine rastladı. Rapora anlam veremeyen şahıs savcılığa gitti, şikâyetçi oldu. İddiaya göre yaptığı araştırmada bu raporu hazırlatan dört çocuğunun annesi N. Kepçe’ydi. Yadigâr Kepçe, hikâyenin geri kalanını şöyle anlattı: Eşim sadece bu raporla kalmamış. İlçe belediyeye gidip ‘Kocam kanser’ demiş, büyükşehir belediyesinden de ‘eşim kör’ diyerek yardım istemiş. 2013 yılından beri her ay devletten bin 220 TL almış. ‘Neden böyle bir şey yaptın?’ diye sordum. Ablasının yaptırdığını söyledi. Kardeşleri de beni dövdü. 2017 yılında ablasıyla birlikte gözlerime çamaşır suyu dökerek, beni kör etmeye bile çalıştılar. Yine aynı sene çocuğuma tokat attım. Benden şikâyetçi oldu. Uzaklaştırma aldım. Kaldığım eve, Sosyal Hizmetlerden üç kişiyle geldiler. Eşim, gözüme güneş gözlüğü taktı. Görevliler bana ‘Yadigâr bey tıraşı kendiniz mi oluyorsunuz?’ diye sordu. Ben ağzımı açmadan eşim ‘Berbere götürüyoruz’ diye cevap verdi. Gerçekler ortaya çıkınca anladım, hepsi para için yapılan bir oyunmuş. Ben sadece imza yetkime ve ehliyetime kavuşmak istiyorum.