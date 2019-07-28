Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemlerini gözardı ederek çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikteki çatının kenarında çalışan işçiler, ölüme davetiye çıkardı. Çalışmaların yapıldığı inşaat alanında baret ve emniyet kemeri takması gereken işçiler, kurallara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü. Eğimli olan çatıda rahat tavırlarla dolaşan işçilerin tehlikeli çalışma anı ise havadan görüntülendi.
İnşaatın çatısında yürekleri ağızlara getirdiler
28.07.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü’nde hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin ölüme davetiye çıkardığı o anlar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beylükdüzü,inşaat,çatı,
640085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640085.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER