Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden İstanbul’a tırla getirilen büyük baş kurbanlık hayvanlara iki genç tarafından tekme ve sopalarla yapılan eziyet tepkilere neden oldu. Tepkilere yol açan görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile Çamlıca gişelerde çekildi. Yol kenarına tırı park eden gençlerin tırın kasasında bulunan büyük baş hayvanların üzerinde dolaştıkları görüldü. Ellerindeki sopa ile hayvanlara vuran ve zaman zaman da tekme atan gençler, uzun bir süre bu eziyetlerini sürdürdü. Yaşanan olayı görüntüleyen vatandaşlar ise, görüntüleri ilgili kurumlara göndererek şikayetçi oldu.



O görüntünün iletildiği derneklerden biri olan SOHAYKO Derneğinin Başkanı Yasin Yılmaz, “Bugün derneğimize bir ihbar geldi. İç Anadolu’dan ve Anadolu’dan kurban için kesilmeye getirilen büyük baş hayvanların Çamlıca gişelerde bir tırın üzerinde dayak yediğini gördük. Tekmelendiğini, üzerlerinde yüründüğünü gördük. Bu bizi ve bütün hayvanseverleri derinden etkiledi” dedi.

Bu konu ile alakalı olarak Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Bu hayvanların denetlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu görüntüler artık yeni Türkiye’ye yakışmıyor. Çünkü, bu da işkencenin farklı bir yöntemi. Zaten saatlerce yolculuk ediyorlar, aç susuz geliyorlar. Bir de üstüne dayak yiyorlar. Ve ondan sonra da kurban ediliyorlar. Bu işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Ciddi tedbirler alınıp bu araçların denetlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.