Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 32 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 32 
Bursa: Az bulutlu ve açık 32 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu 26 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 