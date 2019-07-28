Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde, Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu.

EHLİYETİ YOK VE 17 YAŞINDA

17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HAFİF YARALILAR VAR

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.





