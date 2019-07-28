Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de hemşirelik yapan Meryem Y., İzmir'de, 19 Temmuz'da rahatsızlanınca Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kan değerlerinin düşük olduğu belirlenen Meryem Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Meryem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Meryem Y.'nin kan değerlerinin düşük olması, KKKA hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi oluşturdu. Bunun üzerine Meryem Y.'nin kan örnekleri alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildi.



