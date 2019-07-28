Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları yapıldı. Yarışmada ilginç bir olay da yaşandı. 65 yaşındaki veteran yüzücü İbrahim Çelik, 3 bin metre kategorisinde birinci olarak karaya çıktı. Ancak Çelik, karaya erken çıktığını anlayınca bir terslik olduğunu fark etti. İbrahim Çelik, hakemlerin bile fark etmediği parkurda 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini anladı. Çelik, hakem kuruluna durumu anlatarak altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi. Hakemler veteran yüzücü İbrahim Çelik'in durumu anlatması üzerine kararı onaylanarak Çelik'i diskalifiye etti. Yüzücünün bu hareketi ise sporseverlerden büyük alkış aldı.
Yüzme yarışında ilginç bir olay! Eksik duba geçtiğini fark edince birinciliği kabul etmedi
28.07.2019 - 18:45 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen Açık Su Yüzme Yarışı'nda 3 bin metrede birinci olan veteran yüzücü İbrahim Çelik, 4 duba geçmesi gerekirken 3 duba geçtiğini fark edip bu durumu hakemlere iletti ve altın madalyayı kabul edemeyeceğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yüzme,
640190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640190.aspx
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