Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesi Musa Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yangında arı kovanları da zarar gördü.