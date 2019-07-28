Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesi Musa Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile İnebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yangında arı kovanları da zarar gördü.
Kastamonu’da orman yangını
28.07.2019 - 19:28 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Etiketler : Kastamonu,orman yangını,
640196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640196.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER