Çanakkale'de çektiği fotoğraflar ile şehrin sevilen yüzü haline gelen Çelikel'in son sergisi 'Rengarenk Çanakkale' olmuştu. Başarılı sanatçı, son sergisini 1 Temmuz'da Kepez Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde açmıştı. Çelikel’in cenazesi, 29 Temmuz Pazartesi günü öğle namazı sonrası Yalı Camii'nden kaldırılacak.
Çanakkale'de sanat dünyasının acı günü
28.07.2019 - 22:54 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren ve çok sayıda sergi açan Levent Çelikel vefat etti.
Etiketler : Çanakkale,Levent Çelikel,
640228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640228.aspx
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