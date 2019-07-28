Çanakkale'de çektiği fotoğraflar ile şehrin sevilen yüzü haline gelen Çelikel'in son sergisi 'Rengarenk Çanakkale' olmuştu. Başarılı sanatçı, son sergisini 1 Temmuz'da Kepez Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde açmıştı. Çelikel’in cenazesi, 29 Temmuz Pazartesi günü öğle namazı sonrası Yalı Camii'nden kaldırılacak. 