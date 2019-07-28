Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 GB 341 plakalı şehirler arası otobüs, yolcularını aldıktan sonra İstanbul’a doğru harekete geçti. Terminalde geri geri gelirken aynı otobüsün firma çalışanı Akif Bayram isimli bir kişi şoför tarafından fark edilmeyince tekerleğin altında kaldı. Otobüsün üzerinde geçtiği Bayram ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akif Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

