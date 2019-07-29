Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Günsan Elektrik adlı firma ‘Hayatı Aydınlatan Kadınlar’ projesini 3 ay önce başlattı. Eğitimlere katılan 13 kadın, 508 saatlik teori ve pratik eğitimlerini tamamladı, sertifikalarını da aldı. Üstelik ‘Kuvvetli Akım Tesisatçısı’ sertifikasını da alarak... Hayatı Aydınlatan Kadınlar sertifikalarını Günsan Elektrik CEO’su Francisco Gil Garcia’nın elinden aldı. Proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı, İŞKUR Sancaktepe iş birliği ile yürütüldü. İş birliği yapan 3 kurum da, projelerinin diğer kuruluşlara örnek olmasını, daha geniş kitlelere yayılmasını arzu ediyor. Tabii bir de yüzde 33’lerde olan kadının çalışma hayatına katılma oranını yükseltmek... Bu işi 9 yıl önce yapmaya başlayan ve erkek egemen bir işte açtığı dükkânda elektrikçilikle uğraşan Hanife Kaymaz da sertifikalı ustaları tebrik edip, “İşinizi yapmaktan asla geri durmayın. Birçok kadın sizi tercih edecek” diyerek yeni mezunlara destek verdi.