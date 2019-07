Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Neyse ki, hemen uygulanabilecek bazı usuller sayesinde bu lekelerden kalıcı hâle gelmeden kurtulmak mümkün. Tabii öncelikle güneş kremi ve koruyucu kullanmalısınız. Gelelim evdeki metotlara...

1- Yoğurt, lekelere iyi gelip cildi ferahlatıyor. Lekeli bölgeye sürüp 10 dakika sonra durulayın.

2- Hindistan cevizi suyunun cildi onarıcı etkisi var. Beyazlatıcı özelliği sayesinde güneş lekelerini de açıyor. Lekeli bölgeye, günde iki defa uygulanmalı.

3- Kil de, cildin rengini açmakta faydalı. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak, ölü hücreleri yok eder. Kili suyla macun kıvamına getirip, lekeli bölgeye sürün, 20 dakika bekletip yıkayın.

4- Salatalık, cildi rahatlatır ve ferahlatır. İçeriğindeki C vitamini de yenileyicidir. Ezilmiş salatalığı lekeli bölgeye sürün ve her gün uygulayın.

5- Yeşil çay, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde cilt problemlerine iyi gelir. Çayınızı içtikten sonra soğuk poşeti lekelerin üzerinde tutabilirsiniz.

6- Elma sirkesi, kararmış ve lekelenmiş cilde iyi gelir. Elma sirkesini pamuk yardımıyla lekeli bölgeye uygulayıp, 10 dakika sonra durulayın.

7- Aloe vera, cildi yeniler. Jelini lekeli bölgeye sürün, yarım saat bekledikten sonra da durulayın. Bunu her gece yapmanızı öneriyor uzmanlar.

8- Limon, içindeki asit özü sayesinde ciltteki hasarları onarır ve cildi yeniler. Bir parça pamuk yardımıyla, lekeli bölgeye, her gün uygulayabilirsiniz.

9- Muz, hücreleri canlandırır. Bir tane muzun kabuğuyla güneş lekesini güzelce ovalayın, 15 dakika sonra bol su ile durulayın.

10- Oksijenli su, yaraları iyileştirdiği gibi güneş lekelerine de iyi gelir. Bir pamuğa bir miktar oksijenli su döküp lekeye uygulayın. Durulamaya bile gerek yok.