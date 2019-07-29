Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Germencik Yeni Mahalle’de yaşayan Yusuf ve Şerife Tirit çiftinin oğulları Sefa, 20 Nisan 1998’de 1 kilo 250 gram ağırlığında, yaklaşık 30 santimetre boyunda dünyaya geldi. Gelişim bozukluğu hastalığı nedeniyle Tirit, geride bıraktığı 22 yılda 11 kilo 400 gram ağırlığına, yaklaşık 1 metre boyuna ulaştı.

Yaşıtları askerliğini yapıp evlenip yuva kurarken Sefa Tirit halen bebeklikten yeni kurtulmuş bir çocuk görünümünde. Konuşmakta da zorlanan Sefa Tirit’in en büyük hedefi ise önce askerlik yapıp sonra evlenmek. Davul tutkusu ile hayata tutunan Sefa Tirit, boyuna uygun olarak yapılan davulunu elinden bir an olsun düşürmüyor.

İlçede ’Parmak çocuk’ olarak da bilinen Tirit, çaldığı şarkılar ve söylediği manilerle gönülleri fethediyor. Mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören Sefa Tirit, "Davul çalmasını çok seviyorum. Bana göre davul yapıldı. Büyük davul da çalarım ama zorlanırım. Davulumla ben hayatımdan çok memnunum” diyerek yaşadığı sıkıntılara rağmen neşeli tavırları ile çevresine de enerji veriyor.