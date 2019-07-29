Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 23-24 Temmuz tarihlerinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Erdinç Aydın Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında Yeşildal köyü Çağlek mezrası kırsalında tespit edilen 2x1 ebatlarındaki depo içerisinde 25 bin adet 7,62 mm çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 900 metre elektrik kablosu, 30 adet blok haline getirilmiş pil, 1 adet kompakt anten, 1 adet 30 watt inverter (akım sağlayıcı cihaz), 2 adet örgütsel doküman, 2 adet demir testere kolu, 21 adet demir testere ucu, 8 takım terörist kıyafeti, 8 adet puşi, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 1 adet cüzdan, 1 litre silah bakım yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.