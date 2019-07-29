Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan dalgıç Selim Konya, İstanbul Üniversitesi'nin yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir deniz tavşanı türü olan 'aplysia depilans'ı su altında görüntülediklerini ifade etti.

''İLK DEFA GÖRDÜM''

Rahatsız edildiklerini hissettiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan Konya, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.