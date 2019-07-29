Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.