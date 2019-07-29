Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
Ankara'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
29.07.2019 - 23:05 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara,Çubuk,kaza,yaralı,kamyonet,
640427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640427.aspx
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