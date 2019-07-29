Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Güven (32), Ramazan Güven (38) ve Murat Güven (35) adlı kardeşler hayatını kaybetmiş, babaları Mehmet Güven (68) ise yaralanmıştı. Cinayet Bürosu ekipleri, jandarma ekipleri ile birlikte zanlı A.Ç.’yi Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk bölgesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 kardeşin cinayet zanlısı tutuklandı
29.07.2019 - 23:09 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 3 kardeşin öldüğü, babanın ise yaralandığı silahlı kavganın zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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640429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640429.aspx
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