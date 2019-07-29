Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza dün öğlen saatlerinde, Bulgaristan’ın Sırbistan ile sınır kapısı olan Gradina sınırına 5 km yakındaki Sofya ili Dragoman Belediyesi'ne bağlı Kalotina bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya Herborn Camii'nde imam olarak görev yapan Kuddusi Kılıç’ın (66) kullandığı ve eşi Meryem Kılıç’ın (65) da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen bir TIR ile çarpıştı. Kazada Kuddusi Kılıç olay yerinde; eşi Meryem Kılıç da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kılıç çiftinin, yıllık izin için memleketleri Aksaray’a geldiği; izin bitimi sonrası Herborn’a gitmek üzere dönüş yolunda bulundukları esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Kılıç çiftinin cenazelerinin, otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Türkiye’ye gönderileceği belirtildi.